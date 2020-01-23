شكرا لقرائتكم خبر عن حملة على المشاغل النسائية بغرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

قامت إدارة صحة البيئة ممثلة بالرقابة النسائية ببلدية غرب الدمام بحملة على المشاغل النسائية الواقعة في نطاق البلدية؛ وذلك للتأكد من سلامة المعروضات، ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية ومتابعة تصحيح أوضاع محلات التجميل، والتأكد من وجود الشهادات الصحية للعاملات.

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