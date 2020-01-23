شكرا لقرائتكم خبر عن تقاطع الملك سعود مع ساحلي الدمام - الخبر يدخل الخدمة بـ 81 مليونا والان نبدء بالتفاصيل

أنهى فرع وزارة النقل بالشرقية كافة الأعمال بتقاطع طريق الملك سعود بن عبدالعزيز «القشلة» مع طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز «الدمام - الخبر الساحلي»، وتم فتح الإشارة المرورية أسفل الجسر وعلى طرق الخدمة بتكلفة بلغت 81 مليون ريال.

وأشار مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية م. أحمد الغامدي، إلى أن أعمال تنفيذ التقاطع واجهت عددا من المعوقات، كضعف التربة بموقع الإنشاء، والتي تم تلافيها بتنفيذ عدد 670 خازوقا من الخرسانة المسلحة أسفل قواعد الجسر وقواعد الجدران الاستنادية، كما تم مواجهة السبخة ومنسوب المياه الجوفية المرتفع بطرق الخدمة بعمل حمايات للطبقات الإنشائية للطريق باستخدام نسيج أرضي واقٍ «جيوتكستايل».

» دوران للخلف

من جهة أخرى، أوضح الغامدي أن التقاطع يسهم في رفع مستوى السلامة وانسيابية الحركة على طريق الدمام - الخبر الساحلي، بالإضافة إلى عمل دوران للخلف بكلا الاتجاهين على الطريق الساحلي، وعمل إشارة ضوئية أسفل الجسر عند التقاطع مع طريق الملك سعود بن عبدالعزيز «تقاطع القشلة» مع الإنارة.

» حركة السير

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يذكر أن فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية افتتح في شهر مايو من عام 2019م الماضي حركة السير في أعلى جسر تقاطع طريق الدمام - الخبر الساحلي مع طريق الملك سعود بن عبدالعزيز «تقاطع القشلة».

» خطة الوزارة

وأشار لـ«اليوم» مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية م. أحمد الغامدي، إلى أن تنفيذ التقاطع يأتي ضمن خطة الوزارة لتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية والمهمة بحاضرة الدمام؛ سعيا من وزارة النقل للعمل على راحة وسلامة مستخدمي الطرق، مضيفا: إنه تم فتح حركة السير في أعلى الجسر.

وأوضح م. الغامدي أن تنفيذ التقاطع اعترضته مجموعة من الخدمات التابعة لعدد من الجهات، مشيدا بالتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع تلك الجهات لإنهاء التعارض مع المشروع.