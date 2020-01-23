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الكتلة الباردة تطرق شمال المملكة خلال ساعات
درجات حرارة تحت الصفر
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع خبير الطقس والأرصاد الجوية حسن كراني، أن تتوغل الكتلة الباردة إلى المنطقة الشمالية يوم السبت.
وقال حسن كراني، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “48 ساعة مهلة لأهل الشمال.. فجر السبت يطرق القطبي البارد أجواء شمالكم من غربه تبوك الرد، لشرقه حفر الباطن عبر وسطه الجوف”.
وأضاف كراني: “من المتوقع أن تسجل الحرارة الصغرى في الشمال من درجتين إلى -06 تحت الصفر؛ فضلًا عن وجود ضباب، صقيع، تجمد مياه في الأنابيب”.
وتابع حسن كراني: “من المتوقع أن تتحرك الكتلة للوسطى والشرقية مع منتصف ونهاية السبت بصغرى 01 إلى -03 تحت الصفر”.
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