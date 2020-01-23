للأمهات العاملات.. شروط وخطوات الحصول على الدعم المالي من “قرة”

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عدة شروط وخطوات لتسجيل الأمهات العاملات في برنامج «قرة» لدعم الأم العاملة، كما أوضح طريقة تسجيل مراكز ضيافة الأطفال في البرنامج ذاته. وبرنامج «قرة» هو مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لدعم وتمكين المرأة العاملة من الالتحاق بسوق العمل والاستمرار فيها وهي مطمئنة على الرعاية المقدمة لأطفالها، عبر تسجيلهم في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة. ويستهدف «هدف» من برنامج «قرة» زيادة نسبة السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والمساهمة في استقرارهن في وظائفهن، وخلق حلول مبسطة للأمهات السعوديات العاملات في القطاع الخاص.

الدعم المالي من برنامج «قرة» لمدة 4 سنوات

ويساهم برنامج «قرة» في تغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال خلال 4 سنوات؛ إذ يساهم في السنة الأول بـ800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، وفي السنة الثانية بـ600 ريال، وفي السنة الثالثة بـ500 ريال، وفي السنة الرابعة بـ400 ريال.

شروط الحصول على الدعم المالي من برنامج «قرة»

ومن شروط التسجيل في برنامج «قرة» للحصول على الدعم المالي، أن تكون الأم سعودية الجنسية، وتعمل بالقطاع الخاص، ومسجلة في التأمينات الاجتماعية، وألا يتجاوز أجرها المسجل بالتأمينات 8 آلاف ريال، وأن يكون الدعم لطفلين بحد أقصى لكل مستفيدة، وأن يكون عمرها 18-65 سنة، وألا يتعدى عمر طفليها (6) سنوات.

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خطوات التسجيل في برنامج «قرة» للاستفادة من الدعم المالي

أما الدعم عبر «قرة» فيكون من خلال التسجيل في بوابة طاقات، ثم التقديم على برنامج قرة في البوابة، ثم التسجيل في بوابة قرة، وسيتحقق «هدف» من الأهلية عبر صفحة (دعم الأم العاملة)، وبعد الحصول على الإشعار عبر البريد الإلكتروني، تذهب المستفيدة إلى بوابة قرة. وتسجل المستفيدة في بوابة «قرة»، ثم تذهب إلى أيقونة «دعم الأم العاملة» وتُدخل رقم الهوية، وتُرفق المستندات المطلوبة وهي: «صورة من الهوية الوطنية، وصورة من بطاقة العائلة، وصورة من شهادات ميلاد الطفلين»، ثم تحديد الطفلين المراد شملهما بالدعم، ثم الضغط على زر «حجز مشمول بالدعم المالي»، والضغط على حفظ الاختيارات وإرسالها إلى فريق «قرة» للمراجعة.

وبعدما تحدد المستفيدة المركز الذي ترغب في أن يستضيف طفلها، تضغط على زر «حجز مشمول بالدعم المالي»، ويتم الحجز شهريًّا، ثم يمكن بدء الخدمة في أي يوم من أيام الشهر. وبعد حجز الخدمة، سيتم إشعار المستفيدة عبر البريد الإلكتروني برسالة نصية تدعوها للتوجه إلى المركز إذا كان الطفل مؤهلًا للحصول على الدعم المالي. وعند الحضور إلى مركز ضيافة الأطفال الذي اختارته المستفيدة لإتمام الطلب، ستصل رسالة نصية برمز إتمام الطلب، قبل دفع المبلغ المتبقي من الرسوم بعد خصم قيمة الدعم المالي. وللحصول على دعم الشهر التالي، يجب إعادة اختيار المركز والضغط على زر «حجز مشمول بالدعم».

الأم العاملة يمكنها الاستفادة من الدعم المالي لبرنامجي «قرة» و«وصول»

ويغطي برنامج «قرة» المراكز المرخصة في جميع مناطق المملكة، فيما يُشترط أن يكون المركز مرخصًا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو وزارة التعليم. ويمكن لمركز ضيافة الأطفال التسجيل في برنامج «قرة» من خلال الدخول على بوابة «قرة» ثم إضافة «مركز جديد»، ثم تعبئة المعلومات المطلوبة للمركز ثم إرفاق المستندات. ووفقًا لصندوق «هدف»، فإن بإمكان الأم العاملة الاستفادة من برنامجي «قرة» و«وصول» في وقت واحد، فيما يُقدَّم الدعم المالي عن طريق تحويل مبلغ الدعم على حساب المراكز التي تخصم بدورها مبلغ الدعم من إجمالي التكلفة.