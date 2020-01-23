︎ . توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الخميس)، انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة. وشملت التوقعات هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة المكرمة والمدينة المنورة وأجزاء من شرق ووسط المملكة. في حين يُتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً وتتخللها سحب رعدية ممطرة، على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الجنوبية ووسط وشرق المملكة.

وقد تُسجل جازان أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ29 درجة مئوية، فيما يمكن أن تسجل سكاكا أدنى درجات الحرارة والتي تصل إلى الصفر.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تصل إلى صفر.. توقعات بانخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة غداً الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.