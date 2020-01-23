27 محاضرا بمؤتمر داء السكري

دشن محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، أمس، فعاليات المؤتمر الوطني الحادي عشر لداء السكري، الذي تنظمه مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، ممثلة في مركز الغدد الصماء والسكري بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، بمشاركة 27 محاضرا من داخل المملكة وخارجها، يناقشون من خلال 8 جلسات علمية وورشتي عمل تستمر على مدار يومين. وأوضح محافظ الطائف أن هذا المؤتمر يأتي في إطار ما تشهده المملكة من نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية لمرضى داء السكري، وهذا المؤتمر يؤكد هذا الاهتمام الذي يسعى إلى تحقيق النتائج المرجوة منه للتوعية والعلاج، وتقديم أفضل معايير الخدمة لمرضى السكري.



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