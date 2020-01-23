إجراءات وقائية ضد الكورونا الصينية

وأشارت الوزارة إلى أن منظمة الصحة العالمية توصي باتباع اللوائح الصحية الدولية القاضية بعدم اتخاذ إجراءات تقيد السفر والتجارة من وإلى الدول في حال التفشيات الوبائية وتعزيز أنشطة الرصد والإبلاغ في منافذ الدخول وفي المنشآت الصحية.
الدليل الإجرائي
قالت الوزارة إنها أصدرت بالمشاركة مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها دليلاً إجرائيًا للتعامل مع الحالات المشتبهة في المنافذ والمنشآت الصحية ونصائح للمسافرين ويمكن الوصول إليه على: https://www.moh.gov.sa/CCC/healthp/regulations/Pages/default.aspx.
وارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا الجديد في الصين، إلى 9 وفيات و440 مصابا، وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية بسبب فيروس كورونا.
إجراءات
قدمت وزارة الصحة نصائح للمسافرين إلى الصين
تجنب الاتصال بالحيوانات (حية أو ميتة) أو المنتجات الحيوانية أو التواجد في أسواق تداول الحيوانات
تجنب الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية
في حال ظهور أعراض الإصابة بالعدوى
البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين
المحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما 20 ثانية بالماء أو الصابون أو المطهرات
عدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية
طلب الرعاية الصحية فورا
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