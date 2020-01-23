إجراءات وقائية ضد الكورونا الصينية

فيما نقل تلفزيون الصين المركزي، عن نائب مدير لجنة الصحة الوطنية «لي بين» أنه تم تحديد المرضى المصابين بفيروس كورونا في أنحاء متفرقة من 13 إقليماً صينياً، مبيناً أن الفيروس الذي ينتقل عبر الجهاز التنفسي يمكن أن يتحوّل وأن ينتشر بصورة أسرع، أكدت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة السعودية لـ«دوت الخليج» حول الإجراءات الوقائية التي ستتخذها المملكة تجاه الفيروس، أن المعلومات الحالية تشير إلى أن المخاطر الصحية المباشرة من الفيروس الذي ظهر جنوب الصين تعتبر منخفضة في هذا الوقت، ومع ذلك فقد تم اتخاذ احتياطات استباقية للتأهب تشمل مراقبة الوضع الوبائي عن كثب بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية، ويتولى مركز القيادة والتحكم بالوزارة إدارة وتنسيق التعامل مع الحدث محليًا ودولياً، إلى جانب إعداد دليل صحي للتعامل مع الحالات المشتبهة وتجهيز الفحوصات المخبرية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن منظمة الصحة العالمية توصي باتباع اللوائح الصحية الدولية القاضية بعدم اتخاذ إجراءات تقيد السفر والتجارة من وإلى الدول في حال التفشيات الوبائية وتعزيز أنشطة الرصد والإبلاغ في منافذ الدخول وفي المنشآت الصحية.

الدليل الإجرائي

قالت الوزارة إنها أصدرت بالمشاركة مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها دليلاً إجرائيًا للتعامل مع الحالات المشتبهة في المنافذ والمنشآت الصحية ونصائح للمسافرين ويمكن الوصول إليه على: https://www.moh.gov.sa/CCC/healthp/regulations/Pages/default.aspx.

وارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا الجديد في الصين، إلى 9 وفيات و440 مصابا، وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية بسبب فيروس كورونا.

إجراءات

قدمت وزارة الصحة نصائح للمسافرين إلى الصين

تجنب الاتصال بالحيوانات (حية أو ميتة) أو المنتجات الحيوانية أو التواجد في أسواق تداول الحيوانات

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تجنب الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية

في حال ظهور أعراض الإصابة بالعدوى

البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين

المحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما 20 ثانية بالماء أو الصابون أو المطهرات

عدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية

طلب الرعاية الصحية فورا