أمير الرياض لـ"دوت الخليج": المواطن سبب التعديات على الأودية

قام أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، أمس بزيارة تفقدية إلى محافظة المزاحمية ضمن برنامج زياراته لمحافظات المنطقة.

وعقد أثناء زيارته التفقدية اجتماعا مع المجلسين المحلي والبلدي بمحافظة المزاحمية، بحضور مدير تعليم الرياض ومدير النقل وصحة الرياض وعدد من المسؤولين ذوي العلاقة.

تأخير تشغيل

قال الأمير فيصل بن بندر ردا على سؤال لـ«دوت الخليج» حول تأخير تشغيل مبنى الكلية التقنية بالمزاحمية والذي مضى على الانتهاء من مشروعه 3 سنوات: لم يصلني شيء عن بداية عمل مشروع الكلية التقنية والانتهاء منه أو تدشينه، وأضاف أنه سيسأل عن المشروع ويتأكد، وهذا واجب علينا وسيرى النور قريبا.

وكانت «دوت الخليج» نشرت تقريرا عن الكلية التقنية بتاريخ 31 مايو من العام 2016 تحت عنوان «المزاحمية تترقب افتتاح كليتها التقنية»، حيث أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء الكلية التقنية للبنين بمحافظة المزاحمية بقيمة عقد 70 مليون ريال، وتم استلامه من المقاول بشكل نهائي، مبينا أنه تم إدراجه ضمن الخطة التشغيلية للوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة.

مشكلة التعديات

وردا على سؤال آخر لـ«دوت الخليج» عما كشفت عنه الأمطار من عبث تجار البطحاء في وادي جمل من حفر عميقة وتجاويف خطيرة، والذي نشرته دوت الخليج في وقت سابق تحت عنوان «الأمطار تكشف إحداثات تجار البطحاء بوادي جمل»، قال الأمير فيصل بن بندر: الأودية معروف مشاكلها في كل جزء وموقع من المملكة، لكن المشكلة هي المواطن وأقولها بصراحة الذي يتعدى على الوادي هو شريك له في موقعه، فالوادي له حيز وسعة لا يجب على أحد أن يتعدى عليه بجشع، وأضاف: نحترم الأودية لأنها مفيدة لنا واتركوا الوادي على مجراه، والذي غير الوادي له تنظيم عند الدولة وهذا هو ديدننا في العمل.

وأضاف بعد الاجتماع بالمجلس البلدي والمحلي: أهم ما في الاجتماع الالتقاء بالمواطنين، وهذا أمر محتم علينا جميعا كأمراء مناطق أن نتواجد مع الزملاء في مواقعهم، ونسمع إليهم، وقدموا أشياء مفيدة لي شخصيا تتعلق بالمحافظة، لأنه يهمني الأمر والخدمات المقدمة لهم وأرجو من الزملاء مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة استيعاب هذا الموضوع والطلبات، وأرجو أن نوفق في تحقيق السياسية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، في إبراز دور الدولة والحكومة تجاه أبنائها ومواطنيها في كل جزء من المملكة.

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