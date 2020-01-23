3000 ريال لأعضاء لجان التعديات بعسير

بعد انتشار الإحداثات على الأراضي الحكومية ولأهمية دور اللجان المشكلة المعينة في الإمارة وفي الأمانة للحد من انتشار الظاهرة، قررت إمارة منطقة عسير رفع مكافأة أعضاء لجان التعديات إلى 3000 ريال، وتفعيل دور اللجان الفورية في الأمانة والبلديات التابعة لها ودعمها بقوة أمنية، وذلك بمخاطبة شرطة منطقة عسير وإبلاغهم بمواعيد الإزالة المنفذة من قبل الأمانة.

ودعت الإمارة لجان إزالة التعديات إلى القيام بمهام عملها فيما يخص المواقع الواقعة خارج النطاق العمراني والأراضي الحكومية، والتعاون مع اللجان الفورية إذا دعت الحاجة إلى ذلك من قبل لجان التعديات.

كذلك دعت الإمارة إلى تفعيل لائحة الجزاءات والغرامات على كل معدة تعمل دون ترخيص وتسهم في انتشار الإحداثات، ووضع لافتات تحذيرية بذلك في كل مواقع تجمعات المعدات بالمنطقة، والاعتماد على المصورات الجوية وتوثيق الإزالة بإعداد المحاضر اللازمة، والصور الفوتوجرافية مع الإحداثيات من قبل الأمانة.

رفع الأنقاض

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تضمنت توجيهات الإمارة تبتير المواقع بعد الإزالة فورا من قبل الجهة المستفيدة، وإعداد رفع مساحي مكتمل الشروط الفنية تمهيدا لتخطيطه، ورفع الأنقاض من الموقع بعد الإزالة تلافيا لتصويرها وإثارة الرأي العام، مع تزويد مندوب الأمانة والبلديات التابعة لها لدى المحكمة بصورة من محاضر الإزالة، للاعتراض على طلبات الحجج من قبل الأمانة.

لجان التعديات

أقرت الإمارة زيادة عدد لجان التعديات في المحافظة حسب الحاجة، على أن يتم ذلك من قبل الشؤون المالية والإدارية، والتأكيد على الجهات المستفيدة «الأمانة والبلديات التابعة لها والبيئة والمياه والزراعة» بمراقبة المواقع المسلمة لهم مراقبة دقيقة، ويتحملون مسؤولية التعدي عليها مرة أخرى، ودعت إدارة المشايخ والنواب بالإمارة إلى التأكيد على المشايخ والنواب بالمنطقة بالتعاون مع لجان التعديات، والإبلاغ عن أي محدث تعدى على الأملاك الحكومية، وعدم قبول الصلح بها، والإبلاغ عن أي معدة تعمل بدون ترخيص، مع دعم اللجان بالمعدات والسيارات المناسبة لتضاريس المنطقة.