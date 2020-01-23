مذكرات لدعم ورعاية نزلاء السجون

شهد أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود، بديوان الإمارة أمس، توقيع مذكرات تفاهم بين مديرية السجون بالمنطقة وجمعية تعاطف الخيرية ومؤسسة نون الفنون بالباحة. وتنص المذكرات إلى تقديم الدعم والرعاية الطبية اللازمة للنزلاء، وتعليم وتدريب وتأهيل النزلاء وصقل مهاراتهم مع منحهم الشهادات المعتمدة لتسهيل عملية اندماجهم في المجتمع بعد انتهاء مدة محكوميتهم. كما تهدف تلك المذكرات إلى الاهتمام بالنزلاء وأسرهم ورعايتهم ومد يد العون لهم وتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية، وتنفيذ برامج ثقافية وفنية بسجون المنطقة، وتبني إبداعات النزلاء الفنية، وتوفير المدربين للتدريب على المهارات الفنية.



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