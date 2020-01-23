إزالة 5000 م2 مخالفة بخميس مشيط

أزالت فرق الرقابة الميدانية المعنية بمتابعة الأراضي الحكومية في بلدية شباعة الفرعية التابعة لبلدية محافظة خميس مشيط، تعديات على أراض حكومية بخميس مشيط في موقعين مختلفين، وعلى مساحة أكثر من 5000 متر مربع، وذلك بمخطط ضاحية خميس مشيط وجوار الكلية التقنية.

وتضمنت التعديات عقوما ترابية وأحواشا وهناقر حديدية، حيث تمت إزالة هذه الإحداثات بالكامل واتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة حيال المحدثين، لضمان عدم تكرار تلك المخالفات، واحتواء مشكلات التعديات والإحداثات منذ بدايتها، وتطبيق جميع الأنظمة والتعليمات الكفيلة بردع المخالفين.