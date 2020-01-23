إزالة 5000 م2 مخالفة بخميس مشيط

وتضمنت التعديات عقوما ترابية وأحواشا وهناقر حديدية، حيث تمت إزالة هذه الإحداثات بالكامل واتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة حيال المحدثين، لضمان عدم تكرار تلك المخالفات، واحتواء مشكلات التعديات والإحداثات منذ بدايتها، وتطبيق جميع الأنظمة والتعليمات الكفيلة بردع المخالفين.
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