اعتماد آلية قبول المستجدين في الابتدائي

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض آلية تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1442.

وأوضح المدير العام لتعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن اعتماد الآلية يأتي من أهمية التهيئة والاستعداد المبكر لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين، وتيسير قبولهم وانتظامهم في مدارسهم، مؤكدا على جميع المدارس الابتدائية -الحكومية والأهلية- وتحفيظ القرآن ومعاهد التربية الخاصة والأجنبية والمطبقة للبرامج الدولية باعتماد التنظيم الخاص، بضوابط وإجراءات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين والالتزام بما ورد في دليل القبول والتسجيل.

روضة معتمدة

بيّن مدير الاختبارات والقبول أيمن الركبان، أن الطلاب والطالبات الذين أكملوا 6 سنوات مع بدء العام الدراسي 1442 أو أقل بـ90 يوما، هم من يحق لهم التسجيل في الصف الأول الابتدائي، ويستثنى الذين تقل أعمارهم عن ذلك بحد أقصى 180 يوما، شرط حصول الطالب أو الطالبة على شهادة روضة معتمدة لفصلين دراسيين مع توافر استمارة إتقان المهارات النمائية، لافتا إلى أهمية أن تكون الروضة مضافة ضمن نظام نور.

برامج دولية

أشار الركبان إلى أن التسجيل يتم عن طريق ولي الأمر عبر نظام نور https:/‏/‏noor.gov.sa، فيما يتم تسجيل بعض الحالات عن طريق قائد المدرسة كحال الطالب أو الطالبة اللذين ليس لدى ولي أمرهما القدرة على التسجيل، والطالب من أم سعودية وأب غير سعودي، والطلاب الخليجيين وطلاب الرعاية الاجتماعية والطلاب الذين لم تستكمل هوياتهم، والطلاب المتجاوزين لسن 11 عاما، وطلاب التربية الخاصة الذين تجاوزت أعمارهم سن القبول.

حاملو البطاقات

كشفت مديرة الاختبارات والقبول هدى الدوسري عن فترات تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول في نظام نور، حيث يبدأ تسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وكذلك تسجيل السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأهلية والأجنبية والمطبقة للبرامج الدولية بتاريخ 24/‏ 5/‏ 1441، فيما يبدأ تسجيل الطلاب السعوديين وأبناء السعوديات في المدارس الحكومية بتاريخ 27/‏ 6/‏ 1441.

من شروط القبول

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الطلاب والطالبات الذين أكملوا 6 سنوات مع بدء العام الدراسي 1442 أو أقل بـ90 يوما

يستثنى الذين تقلهم أعمارهم عن ذلك بحد أقصى 180 يوما، شرط الحصول على شهادة روضة معتمدة

24/ 5/ 1441

تسجيل الطلاب السعوديين

في مدارس تحفيظ القرآن الكريم

تسجيل السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأهلية والأجنبية

27/ 6/ 1441

تسجيل الطلاب السعوديين وأبناء السعوديات في المدارس الحكومية