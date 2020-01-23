تدشين مركبات الأجرة في الرياض والتعميم على المناطق

دشن وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الهوية الجديدة لسيارات أجرة المطار والأجرة العامة في مطار الملك خالد الدولي، وسيتم تعميم المركبات على جميع مناطق المملكة، وتنتقل المركبات القديمة «البيضاء» للهوية الجديدة مع الخدمات التي فيها خلال العام الحالي.

قفزات نوعية

أكد وزير النقل أن إطلاق هذه المشاريع التطويرية يأتي مواكبة لما تحظى به المملكة من مكانة على المشهد الدولي، من بينها ترؤسها واستضافتها اجتماعات مجموعة العشرين G20، وإطلاقها التأشيرة السياحية التي شجعت آلاف السياح على القدوم إلى المملكة جوّاً للتعرّف على إمكاناتها ومقوماتها السياحية الهائلة، وتأتي هذه القفزات النوعية بفضل ما تشهده وزارة النقل وكافة الأجهزة الحكومية الشريكة من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة.

خدمات النقل

بين الجاسر في حديثه أن كل قادم إلى المملكة عبر منافذها الجوية سيشهد قفزة جديدة في خدمات النقل، ومن بينها توفير مركبة الأجرة الجديدة المعززة بأحدث التقنيات الكفيلة برفع الكفاءة وجودة الخدمات المقدمة، بما يعزز ثقة زوار المملكة وقاصديها من شتى أنحاء الأرض، مثنيا في حديثه على نجاح الشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والعمل كفريق واحد في منظومة النقل بين هيئة الطيران المدني والهيئة العامة للنقل.

مركبات خدمية

من جهته، بين رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، أن تدشين مركبة الأجرة المطورة لا يقتصر على تطوير الشكل الخارجي لسيارات الأجرة والخصائص الداخلية فيها، بل يتعداها إلى توفير مركبات خدمية عالية التطور بهوية واحدة تتخذ من درجة محددة من اللون الأخضر بصمة تميزها، كما تشتمل تجهيزاتها الداخلية الحديثة على مميزات عديدة من بينها خاصية السداد الإلكتروني للأجرة للتيسير على العملاء، مع اتصالها بالخرائط الذكية، وإمكانية الطلب الفوري عبر التطبيقات، كما ترتبط المركبات بتقنيات التتبع الحديثة لرفع مستويات الأمان، وقدرة التنبيه عند الطوارئ، وعرض بيانات السائق كاملة، مع وجود كاميرا لتوثيق مستويات الكفاءة والجودة في الخدمة حفظا لحقوق المستفيدين وتعزيزا لمبدأ التنافسية.

كما بين الرميح أن التطوير جاء ليشمل الجدوى الاقتصادية المرتبطة بقيمة صناعة النقل في حياتنا اليومية، حيث صدر التنظيم المتعلق بالإعلان على وسائل النقل بالأجرة، ويتيح هذا فرصة كبيرة لتنويع مصادر الدخل مع تشريع فرص لا محدودة لإيصال رسالة المملكة إلى كل زائر.

ومن شروط إصدار التراخيص لسيارات الأجرة، ألا يزيد عمرها التشغيلي عن خمس سنوات من سنة التصنيع.

مزايا سيارات الأجرة

تتصل بالخرائط الذكية

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احتساب تكاليف الرحلات

جهاز الدفع عبر الشبكة

جهاز تحديد سرعة لكل مركبة

تتمتع السيارات بشبكة إنترنت مجاني

إمكانية الطلب الفوري عبر التطبيقات

شاشات تدعم اللغتين العربية والإنجليزية

جهاز تتبع حي ومباشر بكل سيارة على مدار الساعة

توفر كاميرات مراقبة للسائق لتوثيق مستويات الكفاءة والجودة

شاشات تعريفية تمكن الراكب من التحكم في الصوت وتقييم الخدمة

تحوي بيانات السائق وتمكنه من التواصل مع مركز التحكم واستقبال الطلبات