61 مشروعا لتحسين الرعاية الصحية

وأكد التجمع الصحي بالقصيم، أمس، أن المشروعات التي أطلقت تستهدف تحسين تجربة المستفيد من الخدمة وتسريع الوصول للخدمة في عدد من المسارات العلاجية بأقسام العيادات الخارجية والتنويم والعنايات المركزة، وكذلك في أقسام العمليات والطوارئ والزيارات المنزلية وأقسام الأشعة والمختبرات والعلاج الطبيعي والمراكز المتخصصة، مثل مراكز السكر والغسيل الكلوي، كما ستسهم مشروعات التحسين في تقليل أوقات الانتظار والتأثير بشكل مباشر على سرعة حصول المستفيدين على خدمات العيادات الخارجية وإجراء العمليات الجراحية.
وكان التجمع الصحي بالقصيم حقق الأولوية في بطاقة الأداء الموزونة، لمستشفيات التجمع الصحي بالمنطقة على مستوى وزارة الصحة، وتشمل البطاقة الموزونة قياس رضا المرضى والموظفين، والتقدم في مؤشرات برنامج أداء الصحة، وتميز المستشفى في معايير سباهي ومعايير الجودة الأخرى.
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