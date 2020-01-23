البرد يجمد أطراف الشمالية والزائر الأبيض يغيب

ثلوج طفيفة تساقطت بالقرب من منطقة حزم الجلاميد أمس (دوت الخليج)

انتظر الأهالي في مناطق الحدود الشمالية ومحافظة طريف إطلالة للثلوج، أمس، إذ سهروا حتى ساعات الفجر الأولى، دون أن تحضر بشكل مكثف، إذ تساقطت ثلوج طفيفة على الخط الحدودي مع الأردن وعلى أطراف منطقة حزم الجلاميد، بعد أن انحصرت موجة سيبيريا القادمة عبر أجواء أوروبا الشرقية في التأثير على المنطقة الشمالية، الأمر الذي أدى إلى نزول درجات الحرارة في طريف إلى 2 تحت الصفر المئوي، كأقل درجة حرارة مسجلة في المملكة أمس.

تواصل الأمطار

رغم غياب الثلوج إلا أن هطول الأمطار المتوسطة على محافظة طريف وما جاورها شجع البعض للخروج إلى المناطق البرية القريبة من المحافظة للاستمتاع بالمطر، والمناظر الخلابة هناك، وذلك بعد أن بدأت السحب تغطي المحافظة منذ صباح أول أمس حتى اليوم الثاني، رغم هبوب نسمات الهواء الباردة.

برد قارس

تحصّن الأهالي في طريف والقريات من موجة البرد بالتدفئة من خلال استخدام الكيروسين داخل منازلهم، إذ شهدت محطات الوقود ازدحاما من الأهالي، فيما لجأ كثيرون إلى البقاء في المنازل، وخفت حركة السير في الشوارع بشكل لافت للانتباه، وفضل البعض ارتداء «الفروة»، التي تعد من أهم الملابس التي تقي من البرد القارس في المنطقة الشمالية.

مبيعات

من جهة أخرى، شهدت محلات بيع مستلزمات البر والرحلات من خيام وغيرها أول من أمس، مبيعات عالية، ورأى أصحاب هذه المحلات أنها فرصة لتعويض ما تعرضوا له من كساد طوال الأشهر الماضية.

رياح شمالية

يتوقع أن تحفظ درجات الحرارة في حائل وطريف الأيام القادمة إلى 3 درجات تحت الصفر، وأكد الفلكي خالد الزعاق أن موجة البرد المنتظرة ستمهد دخولها رياح شمالية ناهضة على ‫الحدود الشمالية‬ تبوك‬ ‫الجوف‬ ‫حائل،‬ وستعمل على خفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر على تلك المناطق نهاية الأسبوع وغرة الأسبوع المقبل، فيما نوه أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، إلى أن درجة الحرارة المتوقعة عند منتصف ليل الخميس فوق قمم جبل اللوز (2549م) شمال غرب تبوك‬ 6 درجات تحت الصفر، بينما درجة الحرارة المحسوسة 16 درجة تحت الصفر، وتساقط الثلوج غير متوقع لعدم اكتمال شروطه، وتوفر عوامله الجوية.

تدني الرؤية

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها أمس، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة تبوك، تشمل محافظة الوجه وأملج وحقل وضباء.

من مظاهر الموجة الباردة

تساقط طفيف للثلوج على الخط الحدودي مع الأردن

الأجواء طالت أطرافا على منطقة حزم الجلاميد

نزول درجات الحرارة في طريف إلى 2 تحت الصفر المئوي

توقعات

انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر نهاية الأسبوع وغرة الأسبوع المقبل

فوق قمم جبل اللوز شمال غرب ‫تبوك‬ 6 درجات تحت الصفر

درجة الحرارة المحسوسة 16 درجة تحت الصفر