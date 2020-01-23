قبول 990 متدربا في تقنية أبها

التخصصات
عن التخصصات التي تم القبول فيها، أوضح الشهري أنه يوجد «في مرحلة الدبلوم في تخصصات قسم تقنية الحاسب الآلي والبرمجيات والدعم الفني. وقسم التقنية الإدارية في تخصص المحاسبة والإدارة المكتبية. وقسم التقنية الكهربائية في تخصص القوى الكهربائية والآلات والمعدات الكهربائية والتقنية الميكانيكية في تخصص الإنتاج. وقسم تقنية المحركات والمركبات في تخصص السيارات. وقسم التقنية المدنية والمعمارية في تخصص العمارة والمدني والمساحة. وفي مرحلة البكالوريوس عدة تخصصات».
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