فندق بديل لمستشفى الأنصار بالمدينة المنورة

وأعلنت المديرية عن تواصل خدماتها للمرضى وزوار المسجد النبوي، واستقبلت خلال 3 أشهر 147ألف مريض.
قبول المرضى
أشارت مصادر لـ«دوت الخليج»، أن المديرية بصدد رفع الطاقة الاستيعابية في مستشفى المدينة العام بالأسرة وافتتاح 27 سرير عناية مركزة، كما تعمل المديرية على رفع معدل دوران الأسرة إلى 3 مرات أسبوعيا مع وجود 87 فرقة طبية تقوم بالمرور على أسرة المرضى في الطوارئ حتى خروج المريض خلال عشرة أيام، فيما ارتفعت نسبة قبول المرضى إلى 83 % في برنامج إحالتي الإلكتروني ووصل خروج المرضى إلى 194 مريضا يوميا من مستشفيات المنطقة.
في المقابل أصدرت مديرية الشؤون الصحية بيانا أمس يشير إلى مواصلة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمعتمرين، حيث استقبلت خلال الثلاثة أشهر الماضية العيادات بالمستشفيات والمراكز الصحية أكثر من 174615 مريضا.
خدمات الفندق الذي أحيل لخدمة صحية
بسعة 20 سرير عناية مركزة
عيادات أولية بسعة 40 سريرا
قسم طوارئ بـ40 سريرا
مركز ضربات الشمس بسعة 20 سريرا
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