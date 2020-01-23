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أمير تبوك يطلع على أعمال الرقابة للمستهلك

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الأمير فهد بن سلطان خلال لقائه الوباري (دوت الخليج)

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بمكتبه بالإمارة، مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بتبوك المهندس سالم الوباري، الذي قدم تقريرا عن الأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك في تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها من خلال اللجان الميدانية التي يقوم بها الفرع.

وأكد الأمير فهد دور فرع الوزارة بالمنطقة في تعزيز دور حماية المستهلك، منوها بدعم وحرص خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لكل ما يحقق للمواطن رغد العيش الكريم ورفاهيته. من جهته أعرب المهندس الوباري عن شكره لأمير تبوك على دعمه ومتابعته لأعمال ونشاطات الفرع.


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