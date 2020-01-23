أمير تبوك يطلع على أعمال الرقابة للمستهلك

الأمير فهد بن سلطان خلال لقائه الوباري (دوت الخليج)
وأكد الأمير فهد دور فرع الوزارة بالمنطقة في تعزيز دور حماية المستهلك، منوها بدعم وحرص خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لكل ما يحقق للمواطن رغد العيش الكريم ورفاهيته. من جهته أعرب المهندس الوباري عن شكره لأمير تبوك على دعمه ومتابعته لأعمال ونشاطات الفرع.
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