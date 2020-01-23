وحرص المكتب على عمل إدارة ميدانية من أهدافها تجهيز موقع داخل الإدارة الميدانية لعمل الجهات الأمنية خلال الإجازات الرسمية والأسبوعية، بالإضافة إلى توفير مراقبين للمتنزهات لمتابعة مخالفات الاحتطاب ومساعدة السيارات العالقة في المتنزهات البرية.
كما تقوم لجنة تنظيم المخيمات بتقديم العديد من الخدمات لأصحاب المخيمات، منها إيصال المياه المجانية للمخيمات وتوزيع حاويات النظافة على المخيمات والمساهمة في ترحيل المخلفات اليومية من متنزهات الغضا.
وفي تطور تقني أعد المكتب هذا العام تطبيقا خاصا بمخيمات التأجير يقدم كامل المعلومات عن المخيم، وكذلك وسيلة التواصل مع صاحبه، وجرت إزالة التشوه البصري من نقاط البيع واللوحات الإرشادية للمخيمات على جنبات الطريق، لما تشكله من خطورة، حيث قام المكتب بتجهيز لوحات كبيرة تحتوي على مجموعة من الشرائح، بحيث يوضع اسم المخيم ووسيلة الاتصال في الشريحة.
كانت هذه تفاصيل خبر أعمال تطويرية لمرتادي المتنزهات البرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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