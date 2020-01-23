العثور على المفقود القحطاني

عُثِر أمس بمدينة أبها على المفقود يحيى سعيد القحطاني بعد أن فُقِد قبل عدة أيام وانقطع التواصل معه.

وقال منعر القحطاني في اتصال هاتفي إنه عُثِر على شقيقه يحيى في مدينة أبها وهو بصحة جيدة، مقدماً شكره للجهات الأمنية، وكل من شارك في البحث عن شقيقه أو تواصل للسؤال والاطمئنان عليه. وقال إن جوال شقيقه سرق منه وانقطع التواصل معه.

وكانت «دوت الخليج» نشرت أمس خبر غياب يحيى القحطاني وانقطاع التواصل معه.