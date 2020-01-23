وقال منعر القحطاني في اتصال هاتفي إنه عُثِر على شقيقه يحيى في مدينة أبها وهو بصحة جيدة، مقدماً شكره للجهات الأمنية، وكل من شارك في البحث عن شقيقه أو تواصل للسؤال والاطمئنان عليه. وقال إن جوال شقيقه سرق منه وانقطع التواصل معه.
وكانت «دوت الخليج» نشرت أمس خبر غياب يحيى القحطاني وانقطاع التواصل معه.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على المفقود القحطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.