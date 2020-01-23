134 برنامجا تستهدف 184 ألف طالب بتعليم مكة

وتهدف هذه البرامج للارتقاء بجودة التعليم، وبناء شخصية الطلاب ورعايتهم، وتطوير المشاركة المجتمعية بين المؤسسة التعليمية بمستوياتها المختلفة ومكونات المجتمع، فيما تنوعت تلك البرامج بين أسابيع ومناسبات عالمية، والتطوع والمبادرات، والمنافسات والمسابقات والدراسات والتصاميم والجوائز المختلفة والبطولات الرياضية والفن التشكيلي والدورات في عدة مجالات، منها الكشفية والقصة والشعر والإلقاء والخطابة ومهارات القرن.
وشملت تلك البرامج جميع مجالات الأنشطة الطلابية العلمية والثقافية والكشفية والرياضية والفنية والاجتماعية والبرامج العامة، سواء ما كان منها على مستوى المدارس والمكاتب التعليمية والإدارة العامة للتعليم بمكة، أو ما كان منها على مستوى الوزارة وتمثيل المملكة دوليا.
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