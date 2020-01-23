مساعدة عاجلة لمسنة في المجاردة

بناءً على توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وقف اليوم محافظ المجاردة سعيد بن دلبوح، على حالة مسنة بقرية آل فصيل بالمحافظة، وكان برفقته مدير مكتب الضمان الاجتماعي سليمان هيازع البارقي، ورئيس جمعية البر الخيرية حمود العمري، ومدير القطاع الصحي حسن السلومي، وفريق طبي. وكان في استقبالهم عدد من أقارب المسنة، حيث تم تقديم مساعدات وسلات غذائية للمسنة وابنها. وبعد الاطلاع على وضعها وجه محافظ المجاردة بإجراء كشف طبي للمسنة للاطمئنان على صحتها وإدراجها ضمن الطب المنزلي وزيارتها بشكل مستمر، كما وجه ببناء مسكن لائق لها بجوار مسكنها الحالي وإعادة ترميم المسكن.



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