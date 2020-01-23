دراسات قيمية لـ3 مشاريع في ينبع وجازان

وبحضور مهندسي الإدارات المعنية في الهيئة الملكية بينبع، واستشاري عقد خدمات دراسات الهندسة القيمية شركة الديوانية للاستشارات الهندسية، وحضور ممثلين من مكتب الاستشاري المصمم فهد رضا.
كما نفذ قسم دراسات الهندسة القيمية بينبع ورشة دراسة هندسة قيمية لمشروع (سكن كادر التمريض بجازان للصناعات الأساسية والتحويلة) بتكلفة تجاوزت 140 مليون ريال، وبمشاركة من مهندسي الإدارات المعنية في الهيئة الملكية بجازان، واستشاري عقد خدمات دراسات الهندسة القيمية شركة الديوانية للاستشارات الهندسية، وحضور ممثلين من مكتب سعودي كونسلت.
وستساهم هذه الدراسات القيمية وبشكل فعال في تحسين ورفع مستوى الجودة للمشاريع وتفادي دفع التكاليف الإضافية لها، إضافة إلى تبادل الخبرات بين أعضاء الفريق المشارك، ويأتي ذلك من منطلق حرص الهيئة الملكية على تحقيق مبادرات الرؤية في رفع كفاءة الإنفاق وتحسين الحياة النوعية.
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