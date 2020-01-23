الدفاع المدني يختتم بطولة التحدي

اختتمت بطولة تحدي رجال الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، برعاية سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري، المقامة في العاصمة المقدسة بميدان قوات طوارئ الدفاع المدني الخاصة، ومشاركة متسابقون يمثلون مختلف الإدارات العامة بالمنطقة. وقد شهدت المسابقة تنافساً قوياً بين الفـرق المشاركة، وحققت تميزاً ملحوظاً أظهره المشاركون في قوة التحمل واللياقة البدنية العالية وتنفيذ عددا من المهارات الفنية لـرجل الدفاع المدني.

وأوضح اللواء المنتشري: أن البطولة تشمل مسابقات للمهارات الفنية في أعمال الإطفاء والإنقاذ، وتهدف إلى اختبار كفاءة وجاهزية العاملين لياقيا وبدنيا وتنمية روح التنافس الشريف بين منسوبينا، بما ينعكس على رفع المستوى اللياقي والبدني للعاملين في الميدان، وأضاف: أن المعيار في مثل هذه السباقات هو عامل الزمن. وفي الختام وعبر اللواء المنتشري عن شكره العميق لكافة المشاركين في البطولة وقدم التهنئة للفرق الفائزة.

وذكر المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن البطولة عبارة عن مجموعة مسابقات يؤديها رجال الإطفاء والانقاذ وهم بكامل التجهيزات الوقائية وتضم مهام رئيسية تتمثل في تحرير المحتجزين وتحدي السلالم والاقتحام القصري.

النتائج

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بطولة التحدي في مهارة تحرير المحتجزين من المركبات/ المركز الأول :الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة

بطولة التحدي في مهارات الانقاذ / المركز الأول : الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف

بطولة التحدي في مهارات الإطفاء / المركز الأول : الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة