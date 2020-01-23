الدفاع المدني يختتم بطولة التحدي

وأوضح اللواء المنتشري: أن البطولة تشمل مسابقات للمهارات الفنية في أعمال الإطفاء والإنقاذ، وتهدف إلى اختبار كفاءة وجاهزية العاملين لياقيا وبدنيا وتنمية روح التنافس الشريف بين منسوبينا، بما ينعكس على رفع المستوى اللياقي والبدني للعاملين في الميدان، وأضاف: أن المعيار في مثل هذه السباقات هو عامل الزمن. وفي الختام وعبر اللواء المنتشري عن شكره العميق لكافة المشاركين في البطولة وقدم التهنئة للفرق الفائزة.
وذكر المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن البطولة عبارة عن مجموعة مسابقات يؤديها رجال الإطفاء والانقاذ وهم بكامل التجهيزات الوقائية وتضم مهام رئيسية تتمثل في تحرير المحتجزين وتحدي السلالم والاقتحام القصري.
النتائج
بطولة التحدي في مهارة تحرير المحتجزين من المركبات/ المركز الأول :الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة
بطولة التحدي في مهارات الانقاذ / المركز الأول : الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف
بطولة التحدي في مهارات الإطفاء / المركز الأول : الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة
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