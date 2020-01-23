سياسي / رئيس الوزراء الأردني يلتقي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين



عمّان 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

التقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس".

وجرى خلال اللقاء ، بحث أوجه التعاون بين الأردن ومنظمات الأمم المتحدة المعنية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين السوريين.

// انتهى//

02:00ت م

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