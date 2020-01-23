السعودية اليوم / بلدي بارق يعقد جلسته الـ53 و يطلع على ميزانية البلدية



محايل 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

عقد المجلس البلدي بمحافظة بارق اليوم جلسته الـ 53، برئاسة رئيس المجلس سلطان بن أحمد آل البراق البارقي ، ورئيس البلديه المهندس محمد بن مرزن عسيري, وذلك في قاعة الاجتماعات في مقر المجلس بالمركز الحضاري التابع للبلدية .

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها الاطلاع على ميزانية البلدية للعام 2020م، استعراض مراحل السفلتة في مركز جمعة ربيعة و مناقشة أوضاع المشروعات البلدية .

واختتمت الجلسة بلقاء عدد من الأهالي واستمع الأعضاء لمطالبهم التي تضمنت سفلتة بعض الشوارع المؤدية إلى عدد من القرى والأحياء .

// انتهى //

22:25ت م

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