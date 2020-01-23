مقطع مستفز لشبان ذبحوا تمساحًا

2020-01-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

تصدر هاشتاق ” #قصمان_ياكلون_تمساح “، قائمة الأكثر تداولًا، بموقع التدوينات القصيرة تويتر، في المملكة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو لمجموعة من الشباب يقومون بذبح تمساح وشيّه قبل تناوله.

وتفاعل الكثير من المغردين مع الهاشتاق، ومن بينهم عبودي الشريف والذي رأى أن ما فعله الشباب محاولة للتفاخر فقط، فغرد قائلًا: “طعمه لذيذ؟! لا، فيه فوائد؟! لا، هياط؟! نعم”.

وغرد آخر: “والله ما أكلوه من الجوع، ولكن النعمة الزائدة، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، بالشكر تدوم النعم، اللهم لك الحمد والشكر على ما أنعمت به علينا، أتمنى يكون فيه اهتمام وتوعية للمواطنين من الجهات المختصة”.

وقال نابليون الغامدي: “النعمة كثيرة ليش نحوج نفسنا لأشياء غريبة، ويجيك واحد يقول الفلبينيين يأكلون كلاب لا وزعلان”.

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كما غرد حساب باسم فتاة قائلًا: “اللحم والدجاج وش مقصرين معهم، خير إن شاء الله أيش الجهل ذا؟! ما يعرفون أن التمساح ذو ناب ومن المنهي عن أكلها؟!”.

وقال تركي: إن ما فعله الشباب هو محاولة للشهرة فقط، فغرد قائلًا: “كيف تشتهر بدقيقتين؟، خالف تعرف”.

وطالب حساب باسم رايزو بضرورة محاسبتهم على هذا الفعل، فغرد قائلًا: “المفروض يقومون بمحاسبتهم التمساح نادر شبه منقرض في الجزيرة العربية”.

بينما شجع محمد عبدالعزيز الحربي على تناوله، فغرد قائلًا: “شكل لحمه لذيذ، مشوي ومحمر بالبهارات”.

ورأى مشعل الشيباني أنه ليس هناك مشكلة في تناوله لتمساح قائلًا: “طيب وش المشكلة؟! حتى الضب في داخل جحره نسحبه لين نطلعه ونأكله”.

وقال عبدالرحمن: “يأكلون الضبان والجرابيع والجراد وكل المخلوقات المتحركة، وقفت على التماسيح يعني؟!”.

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