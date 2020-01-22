شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيلوجية» تكشف لـ«اليوم» تفاصيل الهزة الأرضية بحرض والان نبدء بالتفاصيل

رصد المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية، مساء أمس الأربعاء، هزة أرضية بقوة ٧٩، ٣ على مقياس ريختر شرق حرض.

وقال المتحدث الرسمي في هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل لـ"اليوم": "رصد المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية هزة أرضية بقوة ٧٩، ٣ على مقياس ريختر على بعد ٣٢ كيلو متر شرق حرض، وبعمق نحو ٨ كيلو، وذلك في تمام الساعة ٢٧: ٩ مساء أمس الأربعاء".