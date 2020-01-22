شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة والكاميرون تبحثان سبل تطوير العلاقات والان نبدء بالتفاصيل
التقى الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية الكاميروني المكلف بالعالم الإسلامي آدم قرقوم، اليوم في العاصمة ياوندي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون عبدالإله بن محمد الشعيبي.
وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات المتميزة بين المملكة وجمهورية الكاميرون وتنميتها في مختلف المجالات بما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين.
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