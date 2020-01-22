اخبار السعوديه

المملكة والكاميرون تبحثان سبل تطوير العلاقات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة والكاميرون تبحثان سبل تطوير العلاقات والان نبدء بالتفاصيل

التقى الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية الكاميروني المكلف بالعالم الإسلامي آدم قرقوم، اليوم في العاصمة ياوندي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون عبدالإله بن محمد الشعيبي.

وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات المتميزة بين المملكة وجمهورية الكاميرون وتنميتها في مختلف المجالات بما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة والكاميرون تبحثان سبل تطوير العلاقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا