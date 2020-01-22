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أمير الرياض يدشن مشروعات بـ180 مليونًا في القويعية

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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض زيارة تفقدية لمحافظة القويعية ضمن برنامج زيارات سموه محافظات المنطقة.

والتقى سموه في مبنى المحافظة رؤساء المحاكم والقضاة وكتاب العدل ورؤساء المراكز ومسؤولي المحافظات المدنيين والعسكريين والأهالي.

بعد ذلك، عقد سمو أمير منطقة الرياض اجتماعا بالمجلسين البلدي والمحلي بمحافظة القويعية، وناقش معهم عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بحضور المحافظ ومديري العموم على مستوى منطقة الرياض في كل من البلديات والتعليم والصحة والإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية والكهرباء والمياه والطرق والبيئة والزراعة ووكالة إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية وأمانة مجلس المنطقة.

واستمع سمو الأمير فيصل بن بندر إلى مطالب المجلس البلدي والمحلي وناقش معهم تطلعاتهم والتحديات التي تواجههم، ومستقبل المحافظة كما قُدم عرض مرئي عن المشروعات الجاري تنفيذها.

ودشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عددا من المشروعات التنموية منها الإسكان ومشروعات بيئية وبلدية بلغت قيمتها أكثر من 180 مليون ريال ، كما دشن سموه مشروعات خيرية وقفية لأوقاف الشاكرين ،ووضع حجر الأساس لمشروعات بلغت قيمتها ما يزيد على 60 مليون ريال.

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