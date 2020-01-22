الاحتفاء بعودة الحزبي المصاب في الحد الجنوبي من رحلته العلاجية

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي

عاد إلى أرض الوطن، مساء اليوم، الرقيب محمد بن إبراهيم الحزبي، أحد مصابي الحد الجنوبي، من رحلته العلاجية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الحزبي لـ”متابعات الخليج 365” عن إصابته: جاءت بسبب صاروخ نتج عنه إصابات متعددة في العمود الفقري والساعد الأيسر والوجه.

وتابع الحزبي بقوله: فور إصابتي تم نقلي إلى مستشفى نجران العسكري، وبعد إجراء الفحوصات الأشعات اللازمة، تم تحويلي إلى مستشفى الملك خالد بنجران، وبعدها تم نقلي إلى مدينة الأمير سلطان الطبية بالرياض.

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وأضاف الحزبي: بعد ذلك قرر الأطباء ضرورة نقلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال العلاج اللازم، وبالفعل تم ذلك بتوجيهات من سمو سيدي ولي العهد حفظه الله.

واستطرد الحزبي بالقول: تم الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث استمر العلاج مدة ستة أشهر متتالية، حيث تم حقن العمود الفقري، وتثبيت فقرتين بالعمود الفقري، مع استخراج شظيتين، وقد نجحت كل العمليات بحمد لله، بعدها تم استكمال العلاج الطبيعي والتأهيل الكامل والتأكد من الوضع الصحي.

واختتم الحزبي بقوله: يسرني بهذه المناسبة وعبر صحيفة “متابعات الخليج 365” أن أتقدم بالشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على اهتمامهم ومتابعتهم وحرصهم الكبير على مصابي الحد الجنوبي، وكذلك اهتمامهم بأسر وذوي الشهداء، كما أنني اعتبر هذه الإصابة فخرًا واعتزازًا مدى حياتي.