فيديو المواطن .. فرج ومشعل تعرضا لحادث انقلاب ومناشدة بنقلهما للعلاج

2020-01-22

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

ناشد متابعات الخليج 365 زامل العنزي محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد، ووزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، بنقل ابنه فرج وابن عمه مشعل نايف العنزي إلى مستشفيات متخصصة في مدينة الرياض؛ وذلك لعدم توفر الأجهزة والكادر الطبي الخاص بحالتهم في مستشفيات محافظة حفر الباطن.

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وذكر متابعات الخليج 365 زامل العنزي لـ”متابعات الخليج 365” أن عددًا من المستشفيات رفضت استقبال حالتهم رغم قلة الإمكانيات في مستشفى حفر الباطن المركزي الذي لا يتوفر فيه أجهزة لضغط الرأس، وكذلك عدم وجود أخصائي جراحة صدر.

وتعرض الشابان إلى حادث انقلاب على طريق الأمير نايف بحي الصفا قبل أسبوعين، نتج عنه إصابة فرج بكسر في فقرات العمود الفقري، وإصابة مشعل بإصابات متفرقة في الرأس.

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