شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الوزير الميسري يخرج عن صمته ويكشف من قصف الجيش في مأرب.. وماذا يجري في نهم ورسالة نارية للرئيس هادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل | وزير الداخلية اليمني: الاعتداء على معسكر مأرب ليس الأول ولن يكون الأخير والعزاء ليس كافيا في ما يحدث لرجالنا.

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عاجل | وزير الداخلية اليمني للجزيرة: الاعتداء على معسكر مأرب ليس الأول ولن يكون الأخير والعزاء ليس كافيا.

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عاجل | وزير الداخلية اليمني للجزيرة: على الأشقاء في #السعودية ألا يسيروا في الطريق الذي سلكته الإمارات.

عاجل | وزير الداخلية اليمني للجزيرة: هناك محاولة للالتفاف على ما ورد في اتفاق #الرياض وتفسير بعض البنود تفسيرا مزاجيا

عاجل | الميسري للجزيرة: المجلس الانتقالي أو ما تبقى من مشروع الإمارات بعدن يدرك أننا نستطيع دخولها وإنهاءه لولا الاتفاق.