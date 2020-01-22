السعودية تعلن شرطها للانفتاح على المحادثات مع إيران

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 22 يناير/كانون ثاني 2020، عن شرطها، للانفتاح في المحادثات مع إيران.

وقال فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودية إن المملكة منفتحة على إجراء محادثات مع إيران، في حال أقرت طهران بأنه لا يمكنها دعم أجندتها الإقليمية من خلال العنف.

ولفت بن فرحان، إلى أنه على طهران أن تتقبل أنها لن تصل إلى أهدافها الإقليمية من خلال اللجوء إلى العنف، وهذا قد يكون شرطا أوليا من أجل الحوار الثنائي بين البلدين.

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وتابع: "نحن مستعدون للتفاوض مع إيران، إلا أن هذا بيدها بشكل كامل"، معربا عن سعادته بتجنب المنطقة أي تصعيد مع إيران. بحسب الأناضول.

وفي وقت سابق الأربعاء، نقل إعلام روسي عن محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، قوله إنه ينبغي على طهران والرياض أن تعملا معا لحل المشكلات.

وأكد واعظي، أن علاقات إيران مع السعودية ينبغي ألا تصبح مثل علاقات إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية.