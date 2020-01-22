أكد مصطفى البنا – أحد المقربين من تركي آل الشيخ – أن الأخير سيجري عملية جراحية دقيقة الخميس في الولايات المتحدة. وأضاف البنا، خلال مقطع فيديو ”أنا جيت علشان أطمن على معالي المستشار تركي آل الشيخ في المستشفى، الراجل عنده عملية صعبة، يوم الخميس، وأنا قلت أتطمن عليه طبعا لأني بعتبره زي أخوي الكبير“. وكان آل الشيخ قد غرد قبل ساعات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مبدياً شوقه للعودة إلى الرياض قائلاً ” اه يا الرياض … أشم ترابها بس”.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مقرب من تركي آل الشيخ يكشف آخر تطورات حالته الصحية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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