بدء تطبيق إجراءات وقائية لمنع وفادة فايروس “كورونا الجديد” المتفشي في الصين إلى المملكة

أعلنت وزارة الصحة بدء تطبيق إجراءات وقائية لمنع وفاة فايروس كورونا الجديد المتفشي في الصين إلى المملكة. وأعلنت أنها تنسق مع منظمة الصحة العالمية لمراقبة الوضع الوبائي للمرض. كما أوضحت الوزارة أنها تنسق مع هيئة الطيران المدني لتقييم حركة السفر المباشرة وغير المباشرة إلى الصين؛ لتوفير معلومات عن الأشخاص الذين قد يسافرو ن إلى المدن المسجل فيها إصابات.

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