ارتداء ملابس غير لائقة ورفع الموسيقى.. ضبط 31 مخالفة للذوق العام في تبوك

قال المتحدث الرسمي باسم شرطة تبوك العقيد خالد الغبان إن الجهات الأمنية ضبطت عدة مخالفات للذوق العام.

وأوضح أن المخالفات المضبوطة خلال الأسبوع الماضي بلغ عددها 31 مخالفة.

وأفاد بأن المخالفات شملت رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وارتداء ملابس غير لائقة في الأماكن العامة.

وأكد العقيد الغبان إيقاع العقوبات المقررة بحقّ المخالفين، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية تتابع تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام.