السعودية اليوم / انطلاق جلسات المؤتمر العالمي السعودي السنوي الثالث للأمراض الجلدية والليزر والطب التجميلي غداً



مكة المكرمة 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

تنطلق غداً في مكة المكرمة جلسات المؤتمر العالمي السعودي السنوي الثالث للأمراض الجلدية والليزر والطب التجميلي ( (SAUDIDERM ) برعاية وزارة الصحة وبالتعاون مع الهيئة

وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور أحمد بن محمد العيسى أن المؤتمر الذي يعد أكبر مؤتمر للجلدية والتجميل في المنطقة ، استقطب نخبة من أطباء الجلد كمتحدثين وعددهم 80 طبيباً من شتى أنحاء العالم ومن بين هذه الدول أمريكا وفرنسا وبريطانيا وجنوب أفريقيا ، إضافة إلى مشاركة مجموعة من أطباء الجلد السعوديين المتميزين من حملة الشهادات الأمريكية والأوروبية يعرضون كثيراً من الأبحاث المحلية .

وبين أنه يشارك ضمن الجلسات العلمية للمؤتمر وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول وقائد مكتب تحقيق الرؤية الدكتور خالد الشيباني والأمين العام لهيئة التخصصات الصحية السعودية الدكتور أيمن عبده ، لاستعراض برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال الصحة ، كما يشارك كوكبة من طلاب الطب والأطباء المقيمين وغيرهم في نجاح هذا المؤتمر.

وأفاد الدكتور العيسى أن من أهداف المؤتمر تعزيز التميز وإدخال أحدث الموضوعات في طب الجلدية والتجميلية ومعالجة الحالات الصعبة من خلال الابتكار والتعاون وتشجيع التعاون الإقليمي والدولي في مجال طب الأمراض الجلدية ومناقشة أحدث المعلومات الطبية والأبحاث ورفع مستوى جودة القطاع الصحي في مجال التعليم والتدريب والممارسة ومخرجات الخدمات الصحية

من جانبه أبان رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس المؤتمر الدكتور سعد آل طلحاب أن المؤتمر يحظى بتعاون وثيق مع الجمعيات العلمية للأمراض الجلدية في السعودية وباكستان وإندونيسيا ومصر والسودان والعراق والمغرب وعمان والكويت والإمارات والبحرين وليبيا ولبنان وبنغلاديش والجزائر وكينيا وموريشوس والمالديف وموريتانيا.

بدورها بينت رئيسة اللجنة العلمية في المؤتمر ومدير البرنامج المشترك لطب الأمراض الجلدية في القطاع الأول الدكتورة رؤى ساعد العرابي الحارثي أن المؤتمر يعقد في عامه الثالث في مدينة مكة المكرمة بحضور نخبة من الأطباء في مجال الجلدية وتخصصات أخرى من داخل المملكة وخارجها لمناقشة ما استجد في هذا المجال من علاجات حديثة وآخر التطورات في الدراسات المهتمة بالأمراض الجلدية.وأوضحت أنه ستعقد جلسة عن دور وسائل التواصل وتداخلها في المجال الطبي. بمتحدثين من وزارة الصحة ومجال القانون والتسويق تهدف لتوضيح ما للطبيب وما عليه تنظيما وتطبيقا في التعامل مع وسائل التواصل الحديثة إضافة إلى ١٥ جلسة علمية أخرى و١١ ورشة عمل يشارك في تقديمها ما لا يقل عن ٨٠ متحدث.

من ناحيته أكد المتحدث الرسمي باسم المؤتمر وعضو اللجنة التنظيمية ورئيس قسم الأمراض الجلدية بجامعة القصيم الدكتور محمد بن صالح الخويلد، أن المؤتمر يتميز عن غيره من المؤتمرات التخصصية بالاستفادة من الكوادر الوطنية المتميزة بالإضافة إلى نخبة من البارزين في المجال في مختلف دول العالم، ويهتم بإبراز دور المملكة الريادي في تخصص طب الأمراض الجلدية وإبراز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال الصحة، ويتطلع ليكون المؤتمر رياديا بهذا المجال على مستوى الشرق الأوسط. انتهى

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22:44ت م

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مكة المكرمة 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واستنطلق غداً في مكة المكرمة جلسات المؤتمر العالمي السعودي السنوي الثالث للأمراض الجلدية والليزر والطب التجميلي ( (SAUDIDERM ) برعاية وزارة الصحة وبالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك في فندق هيلتون جبل عمر ويستمر ثلاثة أيام .وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور أحمد بن محمد العيسى أن المؤتمر الذي يعد أكبر مؤتمر للجلدية والتجميل في المنطقة ، استقطب نخبة من أطباء الجلد كمتحدثين وعددهم 80 طبيباً من شتى أنحاء العالم ومن بين هذه الدول أمريكا وفرنسا وبريطانيا وجنوب أفريقيا ، إضافة إلى مشاركة مجموعة من أطباء الجلد السعوديين المتميزين من حملة الشهادات الأمريكية والأوروبية يعرضون كثيراً من الأبحاث المحلية .وبين أنه يشارك ضمن الجلسات العلمية للمؤتمر وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول وقائد مكتب تحقيق الرؤية الدكتور خالد الشيباني والأمين العام لهيئة التخصصات الصحية السعودية الدكتور أيمن عبده ، لاستعراض برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال الصحة ، كما يشارك كوكبة من طلاب الطب والأطباء المقيمين وغيرهم في نجاح هذا المؤتمر.وأفاد الدكتور العيسى أن من أهداف المؤتمر تعزيز التميز وإدخال أحدث الموضوعات في طب الجلدية والتجميلية ومعالجة الحالات الصعبة من خلال الابتكار والتعاون وتشجيع التعاون الإقليمي والدولي في مجال طب الأمراض الجلدية ومناقشة أحدث المعلومات الطبية والأبحاث ورفع مستوى جودة القطاع الصحي في مجال التعليم والتدريب والممارسة ومخرجات الخدمات الصحيةمن جانبه أبان رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس المؤتمر الدكتور سعد آل طلحاب أن المؤتمر يحظى بتعاون وثيق مع الجمعيات العلمية للأمراض الجلدية في السعودية وباكستان وإندونيسيا ومصر والسودان والعراق والمغرب وعمان والكويت والإمارات والبحرين وليبيا ولبنان وبنغلاديش والجزائر وكينيا وموريشوس والمالديف وموريتانيا.بدورها بينت رئيسة اللجنة العلمية في المؤتمر ومدير البرنامج المشترك لطب الأمراض الجلدية في القطاع الأول الدكتورة رؤى ساعد العرابي الحارثي أن المؤتمر يعقد في عامه الثالث في مدينة مكة المكرمة بحضور نخبة من الأطباء في مجال الجلدية وتخصصات أخرى من داخل المملكة وخارجها لمناقشة ما استجد في هذا المجال من علاجات حديثة وآخر التطورات في الدراسات المهتمة بالأمراض الجلدية.وأوضحت أنه ستعقد جلسة عن دور وسائل التواصل وتداخلها في المجال الطبي. بمتحدثين من وزارة الصحة ومجال القانون والتسويق تهدف لتوضيح ما للطبيب وما عليه تنظيما وتطبيقا في التعامل مع وسائل التواصل الحديثة إضافة إلى ١٥ جلسة علمية أخرى و١١ ورشة عمل يشارك في تقديمها ما لا يقل عن ٨٠ متحدث.من ناحيته أكد المتحدث الرسمي باسم المؤتمر وعضو اللجنة التنظيمية ورئيس قسم الأمراض الجلدية بجامعة القصيم الدكتور محمد بن صالح الخويلد، أن المؤتمر يتميز عن غيره من المؤتمرات التخصصية بالاستفادة من الكوادر الوطنية المتميزة بالإضافة إلى نخبة من البارزين في المجال في مختلف دول العالم، ويهتم بإبراز دور المملكة الريادي في تخصص طب الأمراض الجلدية وإبراز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال الصحة، ويتطلع ليكون المؤتمر رياديا بهذا المجال على مستوى الشرق الأوسط. انتهى// انتهى //22:44ت م0296

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