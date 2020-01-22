السعودية اليوم / نائب أمير منطقة الرياض يرعى أسبوع المهنة الاثنين القادم



الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض أسبوع المهنة والخريج والمعرض المصاحب الذي تنظمه جامعة الملك سعود يوم الاثنين المقبل وذلك خلال الفترة من 2-7 جمادى الآخر 1441هـ ، حيث تقام فعاليات أسبوع المهنة للطلاب والطالبات ببهو الجامعة بالدرعية.

وبهذه المناسبة ثمن معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر رعاية وتشريف سموه هذه الفعالية الذي يعكس حرصه على نجاح الفعاليات والمناسبات التي تقام بالجامعة.

وقال معاليه:" إن دعم طلاب وطالبات الجامعة وتيسير التحاقهم بسوق العمل تعد أحد أهم الأوليات التي تحرص الجامعة على توفيرها لهم وخلق بيئة تساعدهم على الالتحاق بسوق العمل" .

من جانبه أكد المدير التنفيذي لأعمال الأسبوع الدكتور أنس الشعلان أن الجامعة تسعى من خلال إقامة هذا الأسبوع إلى تحقيق عدد من الأهداف تتضمن تقديم فرص وظيفية ، وتعريف الخريجين بالمؤهلات المطلوبة والوظائف المتاحة، وإتاحة فرصة التوظيف الفوري، وتوفير أماكن مناسبة للمقابلات الشخصية مع المشاركين من الشركات والهيئات المختلفة، وتمكين قطاع الأعمال من التعرف على نوعية الكوادر البشرية المتوفرة في الجامعة، وتمكين قطاع الأعمال من تعريف الطلاب والخريجين بأنشطتها؛ لتتيح للطلاب والخريجين خيارات عديدة.

وأشار الدكتور الشعلان إلى طرح برامج تدريبية لطلاب الجامعة في مختلف التخصصات، وإتاحة فرص المجالات التطوعية لطلاب وطالبات الجامعة، وإقامة شراكة تعاونية مميزة، وتوثيق العلاقة بين الجامعة وخريجيها من ناحية، وبين الجامعة وقطاع الأعمال من ناحية أخرى، وإقامة ورش عمل، ودورات هادفة تتعلق بإجراءات التوظيف، وتركز على إعداد الخريجين لسوق العمل، وتبني الأفكار الإبداعية لطلاب الجامعة من خلال دعمها لوجستياً ومادياً حتى ترى النور، بحيث يتبنى كل قطاع عمل مشارك فكرة واحدة على أقل تقدير.

مما يذكر أن أسبوع المهنة هذا العام يشارك فيه 45 شركة وجهة من مختلف المجالات والتخصصات، كما تجاوز عدد الحضور خلال العام الماضي أكثر من 10000ألف زائر وزائرة .

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