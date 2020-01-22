السعودية اليوم / المجلس المحلي بمحافظة حبونا يعقد جلسته الثانية



نجران 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

رأس محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان اليوم الجلسة الثانية للمجلس المحلي للعام المالي 1442/1441 هـ،وذلك بمقر مركز الحرشف والجفة التابع للمحافظة.

ونوقشت الموضوعات المتعلقة باحتياجات أهالي المراكز التابعة للمحافظة من المشروعات البلدية والمرافق الخدمية والتعليمية ،إضافة إلى دعم المراكز الصحية بقرى "الجفة" و"الحرشف" بالكوادر الطبية وافتتاح مختبر وقسم أشعة وعيادة طبيب أسنان.

وأكد محافظ حبونا، أهمية تطوير المشروعات التنموية بالمراكز والقرى والهجر التابعة للمحافظة،والحرص على توزيع الخدمات عليها بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطويرها،وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز.

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22:25ت م

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