السعودية اليوم / طالبتان من تعليم جازان تحصدان الذهب والفضة في منافسات اللغة العربية على مستوى المملكة



جيزان 27 جمادى الأولى 1441 الموافق 22 يناير 2020 م واس

حصدت طالبتان من تعليم جازان الميداليتين الذهبية والفضية بمنافسات اللغة العربية على مستوى المملكة، التي شملت عددًا من المراحل بمشاركة إدارات التعليم بالمملكة كافة خلال شهري محرم وربيع الأول ، وأعلنت نتائجها اليوم .

وحققت الطالبة نوال بنت عبدالعزيز بن إبراهيم من متوسطة محلية الميدالية الذهبية فيما حققت الطالبة خولة بنت سليمان المالكي من الثانوية السادسة بمكتب وسط جازان الميدالية الفضية.

وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي التهنئة للطالبتين وأسرهن بهذا المنجز الكبير الذي يعبر عن المواهب الكبيرة التي تحتضنها مدارس تعليم جازان من مبدعين ومبدعات في شتى المجالات، عادّا الطالبتين من النماذج المتميزة والمبدعة التي ينبغي أن تقدم في جميع المحافل وأن تدعم موهبتهما لتكونا من الرائدات على المستوى المحلي والدولي، مقدماً شكره لجميع الداعمين لمواهب الطلاب والطالبات في الشؤون التعليمية والنشاط الطلابي "بنين وبنات" .

// انتهى //

22:18ت م

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