السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف



جيزان 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

التقى وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ في مكتبه بالإمارة اليوم , بمدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة المعين الشيخ سليمان بن يحيى المالكي.

ورحب "المديميغ" في مستهل اللقاء بمدير هيئة جازان ، منوهاً بأهمية ما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال ومهام، لتحقيق الأمن الفكري من خلال عمل مؤسسي وخطط عملية تتواكب مع رؤية المملكة 2030 التي تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمهام المشتركة بين إمارة منطقة جازان وفرع الهيئة وسبل تعزيز التعاون والإنجاز انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة .

//انتهى//

22:01ت م

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