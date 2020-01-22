السعودية اليوم / "هيئة المهندسين" تعقد اجتماعاً لاختيار رئيس لجنة المكاتب والشركات الهندسية ونائبه



الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

عقدت الهيئة

وأجمعت لجنة المكاتب والشركات الهندسية على اختيار كل من فهد العنقري كرئيس للجنة، وياسر الربيعة نائباً له، وذلك بناءً على ما نصت عليه لائحة عمل لجنة المكاتب والشركات الهندسية.

وأوضح الأمين العام للهيئة المهندس فرحان بن حبيتر الشمري أن اللجنة ستكون حلقة الوصل بين أصحاب المكاتب والشركات الهندسية وبين الأمانة العامة ومجلس الإدارة، لرفع مستوى الآداء المهني، وتحقيق المصلحة العامة المنشودة، والمشاركة بتقديم المبادرات والمقترحات المتعلقة بتطوير المكاتب والشركات الهندسية، واقتراح الدورات والندوات ذات العلاقة، امتداداً لرؤية الهيئة وخططها.

وأشار المهندس فرحان الشمري، إلى أن هيئة المهندسين أصدرت لائحة عمل لجنة المكاتب والشركات الهندسية، بعد اعتمادها من مجلس الإدارة، مؤكداً حرص اللائحة على تخصيص آلية لاختيار أعضاء اللجنة من خلال التقدم للترشح لدى الأمانة العامة للهيئة، وإجراء الانتخابات بين المترشحين وفق آلية التصويت المعتمدة لذلك.

// انتهى //

21:34ت م

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الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسعقدت الهيئة السعودية للمهندسين، بمقرها في مدينة الرياض ، اجتماعها الأول لاختيار رئيس ونائب لجنة المكاتب والشركات الهندسية، .وأجمعت لجنة المكاتب والشركات الهندسية على اختيار كل من فهد العنقري كرئيس للجنة، وياسر الربيعة نائباً له، وذلك بناءً على ما نصت عليه لائحة عمل لجنة المكاتب والشركات الهندسية.وأوضح الأمين العام للهيئة المهندس فرحان بن حبيتر الشمري أن اللجنة ستكون حلقة الوصل بين أصحاب المكاتب والشركات الهندسية وبين الأمانة العامة ومجلس الإدارة، لرفع مستوى الآداء المهني، وتحقيق المصلحة العامة المنشودة، والمشاركة بتقديم المبادرات والمقترحات المتعلقة بتطوير المكاتب والشركات الهندسية، واقتراح الدورات والندوات ذات العلاقة، امتداداً لرؤية الهيئة وخططها.وأشار المهندس فرحان الشمري، إلى أن هيئة المهندسين أصدرت لائحة عمل لجنة المكاتب والشركات الهندسية، بعد اعتمادها من مجلس الإدارة، مؤكداً حرص اللائحة على تخصيص آلية لاختيار أعضاء اللجنة من خلال التقدم للترشح لدى الأمانة العامة للهيئة، وإجراء الانتخابات بين المترشحين وفق آلية التصويت المعتمدة لذلك.// انتهى //21:34ت م0281

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