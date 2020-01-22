السعودية اليوم / وكيلة وزارة التعليم للتعليم الأهلي تلتقي بوفد ألماني



الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

التقت وكيلة وزارة التعليم للتعليم العام الأهلي الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر في مكتبها اليوم بوفد ألماني يضم المديرة الإقليمية لمعهد جوته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوزان هوون ، ومديرة البرامج الثقافية والمشرفة على إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آن إيبرهارد ، ومستشار رئيس قسم الشؤون الثقافية بالسفارة الألمانية الدكتور رفائيل هاينش، ومدير معهد جوته بالرياض فرانك كارل هيرتزيغ ، والسيدة سبياستيان فوتر.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون في المجالات التعليمية بين الجانبين ، ودراسة إمكانية إدخال اللغة الألمانية في المدارس الأهلية والعالمية في المملكة.

// انتهى //

21:32ت م

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