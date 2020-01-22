

الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

قام محافظ الدوادمي المكلف سلطان بن سعد السديري اليوم، بجولة تفقدية على شعبة مرور محافظة الدوادمي، وكان في استقباله مدير شرطة المحافظة رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة العميد خالد بن ذيب الدوسري ومدير مرور المحافظة المقدم سلطان بن مرزوق العتيبي .

بعد ذلك استمع الجميع من مدير المرور شرحاً عن الخدمات المرورية المقدمة للمواطنين والمقيمين في الشعبة بالإضافة للمهام المرورية المنفذة من خلال الحملات ومتابعة السير وتعقب المخالفين وتوجيه السائقين وغيرها.

وتجول المحافظ في الأقسام واستمع إلى شرح عن كل قسم وآلية العمل فيه، واطلع على إحصائيات الحوادث المرورية في المحافظة.

وأكد السديري خلال الزيارة أهمية هذا الجهاز في المحافظة على الأرواح والممتلكات ومرتادي الطريق من خلال تطبيق الأنظمة المرورية وعدم التراخي والتساهل في تطبيق تلك الأنظمة، من أجل بيئة مرورية خالية من الحوادث.

// انتهى //

20:42ت م

0276





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ الدوادمي يتفقد شعبة مرور المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.