السعودية اليوم / محافظ بيشة يلتقي أعضاء المجلس البلدي بالمحافظة



أبها 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

التقى محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة اليوم، رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة .

واستمع الجميع خلال اللقاء إلى شرح مفصل عن أبرز القرارات والتوصيات في المجلس وجهوده المبذولة بما يضمن تحقيق الرفاهية للمواطن والمقيم بالمحافظة, إلى جانب استعراض برامج وخطط وآليات المجلس لتطوير محافظة بيشة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأشاد بن سبرة بجهود المجلس البلدي، منوهًا بالدور الهام للمجالس البلدية في التنمية، باعتبارها الجهة الداعمة لتحقيق متطلبات أهالي المحافظة وترجمتها على أرض الواقع، مؤكداً أهمية مواكبة الجهود لمتطلبات رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

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19:59ت م

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