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ما هي أفضل أجزاء الجسم للتعطير؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - برلين

ما هو عدد الطرق الخاطئة لوضع العطر؟ الكثير، حسبما يقول خبراء العطور.

أفضل وسيلة لوضع العطر هو رشه أولا على معصميك ثم مسحهما على جسمك.

وتوضح إلمار كلدنيش من رابطة مصنعي العطور: «من المهم ألا تمسح المعصمين في بعضهما لأن هذا سيولد حرارة ويجعل قمة الطيف العطري يتبخر بسرعة».

ولا ينصح بوضع العطر مباشرة على الملابس لأن هذا يمكن أن يترك بقعا. ويفضل وضعه على الجسم حيث سيتفاعل مع الجلد.

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ولا تنس أن الشعر هو مكان جيد لوضع العطر.

وأفضل أجزاء الجسم للتعطير هي أفضل أماكن الدورة دموية. وتقول كلدنيش وهي خبيرة عطور ألمانية: «المعصمين والحنجرة والرقبة هي أجزاء مثالية».

ويجب التأكد أيضا من عدم وضع العطر في الاتجاه الخاطئ.

ونظرا لأن العطر ينساب لأعلى، فيجب أولا وضع الأيدي المعطرة على الجسم الأسفل من الجسم ثم التحرك للجذع العلوي ومنه إلى ما يطلق عليها نقاط النبض مثل خلف الركبتين والمرفقين والأذنين.

وقم بإنهاء هذه العملية بوضع بعض العطر على منطقة الرقبة.

ومن المهم الانتباه لأن أفضل توقيت لشراء العطر هو في الصباح.