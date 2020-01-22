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بركان نيوزيلندا يطلق حمما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ولنجتون أصبحت الحمم البركانية ظاهرة في الفتحات الناجمة عن ثوران بركان «وايت آيلاند» في نيوزيلندا، قبل ستة أسابيع، لكن مراقبي البركان قالوا أمس إنه ليس هناك أي مخاطر متزايدة لثوران البركان. وما زال البركان في حالة مرتفعة من الاضطراب، لكن من المستبعد للغاية حدوث ثورانات بركانية أخرى خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، طبقا لما ذكره كرايج ميلر، خبير البراكين في هيئة «جيونت» المعنية بدراسة علوم الأرض في بيان نقلا عن أحدث العمليات الحسابية للهيئة. وكان هناك عدد من انبعاثات الرماد الطفيفة، لكن لم يكن هناك أي ثوران كبير أو قوي من البركان منذ ثوران وقع في التاسع من ديسمبر الماضي، أسفر عن مقتل 20 شخصا.



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