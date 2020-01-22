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أذرع آلية لإعداد القهوة وغسيل الأكواب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

طورت إحدى شركات الالكترونيات ذراعا آلية فائقة التكنولوجيا تستعرض مهاراتها في الطهو والضيافة.

وتدير مجموعة من الأذرع الآلية التي طورتها الشركة، المشهد في مطعم مستقبلي في معرض «سي أيه إس» للالكترونيات في لاس فيجاس، حيث تقوم بتخمير القهوة ثم تنظيف المفردات بعد ذلك.

وتستطيع الأذرع القيام بمهام مختلفة تناسب صناعة الضيافة، بما في ذلك أخذ الطلبات والطهي ووضع الأواني في غسالة الأطباق والتنظيف.