شكرا لقرائتكم خبر

أمير المدينة يدشن أعمال ندوة تاريخ ومعالم المسجد النبوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة

دشن أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان أعمال ندوة «تاريخ ومعالم المسجد النبوي» التي تهتم بتاريخ ومعالم المسجد منذ بنائه في العهد النبوي وحتى العهد السعودي الزاهر، والتي نظمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمشاركة مع مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة.واطلع على المعرض المصاحب الذي يضم صورا تاريخية للمسجد النبوي، وذلك في مقر وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس في كلمته خلال الحفل، أن الندوة تأتي في إطار الاهتمام بمحور وأساس وأصل التنمية والحضارة في المدينة النبوية، وهو المسجد النبوي، وتهدف إلى ربط الأجيال بتاريخ ومعالم وحضارة المدينة التي وصلت إلى شتى بقاع العالم، مشيرا إلى أن الأمم والأمجاد والمجتمعات والحضارات لا تقاس إلا بثوابتها وأصولها ومبادئها وتاريخها وإرثها الحضاري ومعالمها التاريخية.

Advertisements

وأعلن عن إطلاق جائزة وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لأفضل بحث علمي ومبادرة في خدمة المسجد النبوي.

وفي ختام الحفل كرم أمير المنطقة المشاركين في أعمال الندوة من الباحثين والمتخصصين في التاريخ والأدب والعمارة بالمدينة المنورة.

من جلسات الندوة: